Veja jogadores que não devem disputar próxima Copa do Mundo pelo Brasil

A eliminação na Copa do Mundo deixou feridas abertas na Seleção Brasileira. O momento, no entanto, é de focar no próximo ciclo para buscar, mais uma vez, o tão sonhado hexacampeonato. Alguns jogadores que fizeram parte da lista do técnico Tite no Catar não serão mais chamados para a defender a amarelinha.

Veja na lista abaixo jogadores que não devem participar do próximo ciclo