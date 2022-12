Veja memes da eliminação da Espanha na Copa do Mundo

A Seleção Espanhola, considerada a “melhor do Mundial” para Luis Enrique, seu treinador, está fora da Copa do Mundo do Catar. Os europeus perderam nos pênaltis para Marrocos, nesta terça-feira (6/12), e foram eliminados nas oitavas de final. A partida foi realizada no Estádio da Cidade da Educação, em Ar Rayyan.

Após empatarem por 0 a 0 no tempo regulamentar e na prorrogação, as seleções decidiram a vaga para as quartas de final nas penalidades. Bounou, goleiro de Marrocos, brilhou ao defender duas cobranças e classificar seu time. Assim, os africanos venceram a disputa por 3 a 0.

A internet, como de costume, não perdoou a derrocada espanhola. Veja os memes abaixo.