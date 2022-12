A verdadeira idade de Glória Maria é um dos maiores mistérios da televisão brasileira. A jornalista faz de tudo para esconder os anos de vida e especula-se que a contratada da TV Globo completou 73 anos em 2022.

Porém a aparência da jornalista é bem mais jovial, o que causa controvérsias na internet. Um dos assuntos que mais repercutem sobre a idade dela é o que Glória Maria faz para se manter tão jovem. O fato é que não existe uma fórmula mágica, mas algumas atitudes tomadas por ela ao longo dos anos a ajudoram a chegar nessa idade com a aparência tão preservada.

Comprimidos

Um dos segredos para manter a ótima forma foram revelados durante o extinto Programa do Jô. Na época, a jornalista revelou que toma em média 90 comprimidos por dia para prevenir eventuais doenças, e a declaração causou espanto no público.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

The post Veja o que Glória Maria faz para parecer tão jovem first appeared on Metrópoles.