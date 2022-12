Veja o ranking digital das seleções nas redes sociais após a Copa do Mundo

Com o encerramento da Copa do Mundo do Catar, o IBOPE Repucom divulgou a segunda edição de 2022 do ranking digital das 50 seleções de futebol com participações em Copas do Mundo. O levantamento destacou os desempenhos das seleções da França, Brasil, Argentina, Inglaterra e Portugal, que mais cresceram no período e que, juntas, somaram mais de 30 milhões de seguidores desde abril de 2022, data da última divulgação.

O desempenho dessas cinco seleções corresponde a 60% dos 50 milhões de inscritos entre os perfis oficiais de todas as 50 seleções analisadas.

A seleção da França obteve o melhor desempenho entre todas as seleções analisadas. A FFF (Federação Francesa de Futebol) conquistou 8 milhões de novas inscrições em suas redes oficiais, 53% desse ganho teve origem em sua conta no TikTok, plataforma na qual a França registrou o melhor resultado entre todas as seleções, além de dobrar sua base de seguidores nesta rede.

Em abril, a FFF possuía 4,4 milhões de inscritos no TikTok e hoje conta com 8,6 milhões de seguidores na plataforma.

A Seleção Brasileira registrou o segundo maior crescimento durante o período ao contabilizar, aproximadamente, 7 milhões de novos inscritos no combinado de suas plataformas.

A Seleção obteve seu melhor desempenho no Instagram, registrando não só o seu melhor resultado, com mais de 5,6 milhões de novos inscritos e 82% do seu ganho total, como também assumindo o 1° lugar entre as seleções com mais seguidores na plataforma atualmente. No Facebook, o feito se repete e a CBF continua sendo a maior página na comparação entre as demais seleções de futebol no mundo.

A Argentina, agora tricampeã mundial, fecha o pódio dos melhores resultados ao acumular, até o momento, mais de 5,4 milhões de novos inscritos no combinado de suas redes oficiais desde abril deste ano. Entre as 15 seleções com maior volume de seguidores, a campeã de 2022 foi a que mais cresceu, proporcionalmente.

Em comparação a abril, a Seleção Argentina cresceu cerca de 35%. Os argentinos concentraram seu resultado principalmente no Instagram, cerca de 75% (4 milhões de inscrições). No Twitter, a Argentina foi a seleção que mais somou novos seguidores, foram mais de 750 mil novos inscritos, 14% do seu ganho total.

A Inglaterra ocupa o quarto lugar ao registrar, aproximadamente, 5 milhões de novas inscrições no combinado de suas redes sociais. O “English Team” obteve seu melhor desempenho no TikTok, plataforma na qual somou o segundo maior crescimento durante o período ao contabilizar 2 milhões de novos seguidores, 40% do seu ganho total.

Portugal fecha o Top 5 das seleções que mais ganharam novos fãs em seus perfis. Ao todo foram mais de 4,9 milhões de novos inscritos no combinado de suas plataformas. O grande responsável pelo resultado foi o Instagram, que concentrou 66% de todo o resultado da seleção ao somar mais de 3,2 milhões de novos seguidores.

O desempenho de Portugal durante o período se deve também a criação de seu perfil oficial no TikTok, que já é responsável por 18% do desempenho total das equipes (900 mil inscrições).

Marrocos, a surpresa da edição 2022 do Mundial, dobrou sua base digital. Com mais de 2,3 milhões de novas inscrições, a seleção marroquina chegou aos 4,6 milhões de inscrições e ganhou 2 posições no ranking, ultrapassando Egito e Uruguai.

A primeira seleção africana a disputar as quartas de final da Copa do Mundo também foi a que mais cresceu, proporcionalmente, entre todas as seleções monitoradas, com uma evolução de 103% na comparação com abril de 2022.

Em média, as seleções sul-americanas lideraram no ganho de novas inscrições em suas plataformas oficiais. As equipes da América do Sul, com Brasil e Argentina encabeçando a lista, apresentaram uma média de 1,8 milhão de novas inscrições, seguida pelas seleções europeias (+1,4 milhão), da América no Norte Central (691 mil), africanas ( 663 mil) e asiáticas ( 519 mil).

Outras seleções se destacaram com o ganho de posições no ranking geral. São elas: Senegal ( 11 posições), Coreia do Sul ( 6 posições), Camarões ( 5 posições) e Canadá ( 5 posições).

Algumas seleções que não participaram do Mundial como Itália, Chile e Peru, além de não terem registrado ganhos significativos de novos inscritos, também perderam posições no ranking digital.