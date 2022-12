Veja os confrontos da fase preliminar da Copa Libertadores

A Conmebol sorteou, nesta quarta-feira (21/12), os confrontos da fase preliminar da Copa Libertadores. Atlético e Fortaleza enfrentarão o Carabobo, da Venezuela, e o Deportivo Maldonado, do Chile, respectivamente.

A fase de mata-mata inicial é dividida em três períodos, e os dois clubes brasileiros entram na segunda fase. Caso avance, o Galo terá como adversário o Universidad Católica, do Equador, ou Millonarios, da Colômbia.

A primeira fase do torneio está previsto para ser disputada entre os dias 08/02 e 15/02, em jogos de ida e volta. Os três times que avançarem, se juntarão aos outros 13 já classificados para a segunda fase, que seguirá o mesmo formato com confrontos de ida e volta entre os dias 22/02 e 01/03. Oito clubes avançam.

Na última e terceira etapa, as oito equipes restantes vão para os últimos jogos de mata-mata, também ida e volta, para decidirem os quatro classificados para a fase de grupos. A última fase preliminar será de 08/03 a 15/03.

O sorteio da fase de grupos será no dia 22 de março. O atual campeão da Libertadores é o Flamengo, que se sagrou vencedor ao vencer o Athletico-PR por 1 a 0, com gol de Gabigol, em jogo único, no estádio Monumental de Guayaquil.

A final de 2023, a princípio, está prevista para acontecer no dia 11 de novembro.

*Os confrontos da fase preliminar da Copa Libertadores:

Primeira fase:

Confronto 1: Sport Huancayo (Peru) e Nacional (Paraguai)

Confronto 2: Nacional Potosí (Bolívia) e El Nacional (Equador)

Confronto 3: Boston River (Uruguai) e Zamora (Venezuela)



Segunda fase:

Confronto 1: Carabobo (Venezuela) x Atlético

Confronto 2: Vencedor de Sport Huancayo (Peru) e Nacional (Paraguai) x Sporting Cristal (Peru)

Confronto 3: Deportivo Maldonado (Chile) x Fortaleza

Confronto 4: Vencedor de Nacional Potosí (Bolívia) e El Nacional (Equador) x Independiente Medellín (Colômbia)

Confronto 5: Magallanes (Chile) x Always Ready (Bolívia)

Confronto 6: Curicó Unido (Chile) x Cerro Porteño (Paraguai)

Confronto 7: Vencedor de Boston River (Uruguai) e Zamora (Venezuela) x Huracán (Argentina)

Confronto 8: Universidad Católica (Equador) x Millonarios (Colômbia)

*Os times da direita realizam o segundo jogo em casa

Terceira fase: