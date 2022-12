Veja os favoritos ao prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa

A premiação do The Best, prêmio concedido pela Fifa para o melhor jogador mundo, já tem data para acontecer e será no dia 27 de fevereiro, ainda sem local definido.

Estão aptos a votar técnicos e capitães das seleções nacionais, jornalistas de todo o mundo e torcedores (via internet).

Além de premiar o melhor jogador e jogadora do mundo, a cerimonia também contará com as premiações de Melhor goleiro (masculino) e melhor goleira (feminino), melhores treinadores (masculino e feminino), Puskas (gol mais bonito do ano), Fan Awards (prêmio dos torcedores), Fair Play e Seleção do ano (masculino e feminino), escolhida pelo sindicato mundial dos jogadores (FifPro).

Favoritos Para a premiação, será levado em consideração o período de agosto de 2021 a dezembro de 2022. Vale destacar que a votação para a escolha dos vencedores do Fifa The Best terá início no dia 12 de janeiro.

Tendo em vista o período de analise, três atacantes estão na prateleira dos grandes nomes à conquista do prêmio: Lionel Messi, Karim Benzema e Kylian Mbappé.

Lionel Messi Com a conquista da tão sonhada Copa do Mundo, onde além do título e do prêmio de melhor jogador, bateu vários recordes e carregou a Argentina rumo ao tricampeonato, o camisa 10 Albiceleste é visto como um dos favoritos a conquistar o premio de melhor jogador do mundo.

No Catar, Messi anotou sete gols, se tornando o primeiro jogador na história a marcar em todas as fases da competição, e deu três passes para gols, se tornando o maior assistente de todos os tempos no certame.

O desempenho no começo da atual temporada pelo PSG também chama atenção. O extraterrestre soma 12 gols e 14 assistências em apenas 19 jogos.

Karim Benzema Outro jogador que é tratado como favorito é o atacante do Real Madrid, Karim Benzema, que mesmo tendo ficado de fora da Copa do Mundo, foi campeão da Champions League 2021/22, sendo o grande protagonista da equipe com incríveis 15 gols marcados naquela edição. Além disso, o francês é o atual vencedor da Bola de Ouro.

Kylian Mbappé Para fechar o trio dos favoritos ao premio, o jovem Kylian Mbappé, visto como principal jogador do PSG na temporada 2021/22 quando marcou 39 gols e contribuiu com 21 assistências. No entanto, como a Copa do Mundo vai ter peso crucial na entrega do premio, o astro frances entra na prateleiras dos favoritos já que foi o artilheiro do Mundial com 8 gols, sendo três na grande final contra a Argentina.

Na atual temporada pelo PSG o desempenho também impressiona onde já anotou 19 gols em 20 partidas.

Correm por fora Além da trinca dos favoritos, outros nomes podem figurar no premio como o atacante Robert Lewandowski, que na temporada 2021/22 anotou 50 gols em 46 jogos, e este ano pelo Barcelona já soma 18 bolas na rede em 19 partidas.

Outro atacante para ser observado é do norueguês Erling Haaland, quando no período analisado atuou em 48 partidas, marcando 52 gols. Recém-chegado ao Manchester City, o Cometa, como é apelidado, já anotou 23 tentos em apenas 18 jogos.

The post Veja os favoritos ao prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa first appeared on Metrópoles.