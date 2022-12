Veja quem são os árbitros brasileiros com mais jogos em Copas

A partida entre França e Inglaterra pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar foi a quarta partida apitada pelo brasileiro Wilton Pereira Sampaio no Mundial. A marca coloca Wilton numa seleta lista da arbitragem brasileira e pode torná-lo o árbitro com mais jogos apitados em uma única edição de Copa.

Ao lado dele, José Roberto Wright é o outro nome que tem quatro partidas apitadas, todas elas no Mundial de 1990. Wilton pode ultrapassar esse número porque, com a eliminação do Brasil, ele fica livre para seguir apitando um dos quatro jogos que restam – dois de semifinal, a final e a disputa de terceiro lugar. Para isso, é necessário ser bem avaliado e escolhido pela Fifa, claro.

Mas o recorde geral de partidas de Copa apitadas por brasileiros é de Carlos Eugênio Simon, que foi juiz em sete partidas, distribuídas nas Copas de 2002, 2006 e 2010. Na sequência, Sandro Meira Ricci aparece com seis jogos, em 2014 e 2018. Os dados são do 365 Scores.

Na Copa do Catar, o outro nome escolhido foi o de Raphael Claus, que até agora foi escalado para apenas um jogo: Inglaterra 6×2 Irã, pela primeira rodada da fase de grupos.

Ainda na lista de árbitros brasileiros em Copa, Arnaldo Cezar Coelho (1978 e 1982), Romualdo Arppi Filho (1986) e Gilberto de Almeida Rego (1930) tem três jogos escalados. Entretanto, Arnaldo e Romualdo são os únicos que já apitaram finais.

Arnaldo Cezar Coelho foi o juiz na final de 1982, quando a Itália bateu a Alemanha por 3×1 e conquistou o tricampeonato. Já Romualdo Arppi Filho apitou a decisão do Mundial seguinte, vencida pela Argentina por 3×2 diante da Alemanha.

Wilton Pereira Sampaio ou Raphael Claus podem se tornar o segundo nome a apitar uma semifinal de Copa. Em 1930, Gilberto de Almeida Rego foi o juiz na goleada do Uruguai contra a Iugoslávia, 6×1.