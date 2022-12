Velório de Pedro Paulo Rangel reúne famosos e fãs no Theatro Municipal do Rio

O velório do ator Pedro Paulo Rangel aconteceu na manhã desta quinta-feira no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no centro da capital fluminense. Aberto ao público, a homenagem reuniu fãs do trabalho do artista e alguns colegas de profissão. A atriz Lilia Cabral foi uma das personalidades que passou pelo hall do evento para se despedir do amigo. Juntos, os dois fizeram parte do elenco da novela “Vale Tudo”, televisionada originalmente em 1988. Além de Cabral, o dramaturgo Diogo Vilela e o diretor Fernando Philbert também compareceram ao local. A cerimônia ocorreu das 10h às 13h e contou com homenagens e cartazes de fãs. Pedro Paulo Rangel ficou famoso pela sua atuação em novelas, fazendo parte de clássicos da teledramaturgia, como “Gabriela”, “O Cravo e a Rosa”, “Pedra Sobre Pedra” e “Saramandaia”. O artista morreu aos 74 anos, na madrugada de quinta-feira, 21, vítima de complicações de um enfisema pulmonar.

