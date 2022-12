Vendas de Natal têm expectativa de crescimento de 3,8%

De acordo com os dados da Associação Brasileira das Empresas de Comércio Eletrônico, a ABCON, a expectativa é um crescimento de apenas 3,8% nas vendas do Natal de 2022 em comparação a 2021.

No ano passado, no mesmo período, a alta foi mais expressiva chegando a 18%. Segundo a o valor médio que o brasileiro deve gastar nas compras natalinas em 2022 está em R$ 450, p praticamente empatado com os R$ 445 gastos no Natal de 2021, mas muito abaixo da expectativa dos comerciantes.

Eles já fazem uma projeção do que vai ter a maior saída esse ano, como antecipa o educador financeiro Tiago Cespe: “Bom segundo a Federação de Lojistas em primeira posição vem as roupas. Roupas serão o presente mais dado nesse Natal. Segundo lugar vem brinquedos, terceiro lugar, perfumes e cosméticos, em quarto lugar, calçados, depois acessórios, livros e smartphones, né? Então, roupas acabam sendo mais procuradas pra dar de presente nesse Natal.

Segundo a Federação dos Lojistas, o número de pessoas que vai presentear amigos e parentes neste Natal, caiu de 79% em 2021para 77% este ano. Segundo os dados dos lojistas o valor médio das compras vai ficar em torno de R$ 125.

Economia Brasília Beatriz Arcoverde Cláudio Lobato, Rádio Cultura FM do Pará Vendas Natal 1:34