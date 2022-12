Vendido ao FC Dallas, Geovane Jesus se despede do Cruzeiro

O zagueiro e lateral-direito Geovane Jesus, de 21 anos, se despediu do Cruzeiro nesta quinta-feira (22), nas redes sociais, após ter sido concluída a sua transferência para o FC Dallas, dos Estados Unidos. Na Toca da Raposa desde 2020, o defensor demonstrou carinho pela instituição antes de rumar à Major League Soccer (MLS).

“Hoje me despeço de um clube que estará sempre em meu coração. O Cruzeiro sempre terá minha torcida. Mas é hora de um novo desafio. Fica a minha gratidão para os profissionais do clube e, principalmente, o torcedor. Tamo junto, @cruzeiro”, escreveu Geovane Jesus.

O jovem jogador tinha contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2025. O vínculo dele com o FC Dallas será de quatro temporadas, com opção de estender até 2027.

Também nas redes sociais, o Cruzeiro retribuiu a mensagem do jogador. “Obrigado por tudo, meu #CriaDaToca! Foram 39 jogos vestindo nosso manto pela equipe principal e 2 gols marcados.Chegou a hora de se despedir, Geovane Jesus. Que você tenha muito sucesso na sua carreira. A Nação Azul te deseja boa sorte!”.

O Cruzeiro negociou 75% dos direitos econômicos de Geovane Jesus com o FC Dallas por aproximadamente R$ 8 milhões. No futuro, o clube ainda terá 25% de uma eventual venda do defensor.

Geovane estreou profissionalmente pelo Cruzeiro sob comando do técnico Felipe Conceição, em abril de 2021, quando entrou em campo na vitória celeste por 4 a 0 diante da Patrocinense. A partida foi válida pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro.

Nesta temporada, ele ganhou mais espaço e atuou tanto na lateral quanto na zaga. Em 2022, foram 39 jogos, com dois gols e três assistências.

Apesar da saída de Geovane, o Cruzeiro conta com a chegada de William para a lateral. Na defesa, o técnico Paulo Pezzolano tem à disposição Eduardo Brock, Lucas Oliveira, Luís Filipe e Neris. A diretoria ainda tenta a contratação do zagueiro Raul Gustavo, do Corinthians.