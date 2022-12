Vereador de Caravelas faz apelo para a Suzano S/A consertar estradas danificadas com a passagem de carretas pesadas

O pedido é do Presidente da Câmara de Vereadores de Caravelas, Gilmar de Souza, em vídeo gravado nesta segunda-feira (19).

Após as fortes chuvas, as estradas de terra em vários municípios foram prejudicadas com o volume de água.

O trânsito de carretas carregadas com toneladas de madeira piora ainda mais esses trechos, fazendo surgir várias crateras e uma grande quantidade de buracos, tornando as estradas quase intransitáveis.

Gilminha, como é mais conhecido faz um apelo, como morador de Nova Tribuna e como representante do poder legislativo caravelense, para a Suzano S/A arcar com sua responsabilidade social, auxiliando na recuperação de estradas no município, prejudicada com o trânsito de suas carretas.

O trânsito intenso e pesado acelera o desgaste, com o surgimento de vários buracos, muitos deles dificultando e encarecendo o escoamento da produção da agricultura familiar, além de aumentar os transtornos para o deslocamento do transporte escolar de alunos e até no socorro médico de pacientes.