Vereadora Ny é a nova presidente da câmara legislativa

Os quinze parlamentares de Itamaraju, estiveram reunidos em sessão ordinária nesta terça-feira (06), para votar e escolher o novo presidente que ficará a frente da casa legislativa nos próximos dois anos.

O auditório do parlamento municipal estava lotado, visitantes de vários bairros distritos e assentamentos agrários fizeram questão de manifestar seu apoio aos dois grupos em disputa.

A mesa diretora iniciou os trabalhos com a leitura do texto bíblico, no entanto, o clima prometia uma disputa voto a voto.

Duas chapas foram apresentadas, a primeira com tema “Fé e esperança” liderada pelo vereador Rojerio Novais, tendo como oponente a vereadora Jozeni Alves Bonfim a frente da chapa “Juntos somos mais fortes”.

Muitas especulações e muitos visitantes ligadas a política local acompanharam cada comentário ou tentativa de dificultar a votação do parlamento municipal.

Mas seguindo as determinações do regimento da casa de leis, foi iniciada a votação, onde a contagem finalizou com 8 votos para a vereadora Jozeni Alves Bonfim e 7 destinados ao vereador Rojério.

A eleição garante a presidência do próximo biênio para a vereadores Jozeni Alves Bonfim (Ny), que deverá propor algumas mudanças e assim impactar o futuro cenário político do município.

A sessão desta terça-feira (06) de dezembro, marcará a redução e encerramento dos trabalhos parlamentares deste ano.