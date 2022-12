Vídeo: câmeras de segurança flagram cães sendo furtados de casa

Câmeras de segurança registraram o momento em que três cães da raça Lhasa apso foram furtados de uma casa, neste domingo (18/12), no bairro São Braz, em Curitiba. Suspeitos pelo crime fugiram com os animais em um carro preto, que ainda não foi localizado.

Nas imagens é possível notar a movimentação do carro dos suspeitos na rua onde o crime foi registrado. Em certo momento, um homem e uma mulher surgem caminhando em direção à casa onde os cães estavam. Segundos depois, outras duas pessoas aparecem diante das câmeras, e um dos cachorros corre pela rua, momento em que um jovem persegue o animal.

Em outro ângulo, dois cães que estão dentro de uma casa protegida por um portão aparecem interagindo com um terceiro cachorro, que está do lado de fora da residência. O jovem que apareceu correndo atrás de um deles é visto na frente da casa da tutora.

Leia mais no Banda B, parceiro do Metrópoles.

