Vídeo: empresário é fuzilado dentro de caminhonete no interior de SP

São Paulo – Um empresário de 43 anos foi morto a tiros, na tarde de terça-feira (6/12), quando trafegava com sua caminhonete em uma avenida da cidade de Rio Claro, no interior paulista. Uma câmera de monitoramento registrou o assassinato. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

No vídeo, é possível ver Sérgio Eduardo Aparecido Fazio parando seu veículo, um GM Silverado, no semáforo, enquanto os criminosos chegam pelo lado direito, em um Chevrolet Onix preto. Os bandidos descem do carro já atirando contra a vítima, que acelera para tentar fugir.

Fazio perde o controle de seu veículo e bate contra a fachada de uma loja. Pessoas que caminham pela avenida em Rio Claro se assustam com os disparos e correm.

Somente um dos bandidos se aproxima da caminhonete, empunhando um fuzil calibre 5.56. Ele atira ao menos 12 vezes, até a munição acabar, aparentemente.

Na sequência, o criminoso saca uma pistola, abre a porta do motorista, e atira novamente, até descarregar toda a munição contra a vítima. Em seguida, ele corre em direção ao Onix preto e foge acompanhado de ao menos mais dois comparsas.

Toda a ação durou aproximadamente 30 segundos. A polícia investiga o que teria motivado o assassinato.

O Metrópoles apurou que o empresário contava com histórico de envolvimento com o crime.

Com base nas imagens, a polícia localizou o carro usado pelos criminosos, com placa falsa, abandonado em uma estrada de terra, a quase dois quilômetros de distância do local do homicídio. O veículo, de acordo com registros policiais, foi roubado em Campinas, no interior paulista, no dia 11 de novembro.

O Onix estava com marcas de uma tentativa mal sucedida de incêndio, conforme registrado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Rio Claro.

De acordo com a Polícia Civil, o empresário contava com histórico criminal por receptação, furtos, tráfico de drogas e formação de quadrilha.

Homicídios crescem na região Os registros de assassinatos feitos pela polícia aumentaram 150% na cidade de Rio Claro, comparando os 12 casos, ocorridos entre janeiro e setembro de 2019, com os 30 do mesmo período deste ano.

Os homicídios dolosos, ou seja com intenção de matar, aumentaram gradativamente para 17, em 2020, 29 no ano seguinte, até chegar a 30 casos neste ano. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo.

