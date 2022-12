Vídeo: Felipe Andreoli chora ao ver Rafa Brites e filhos no Mais Você

Há quase 1 mês no Catar, Felipe Andreoli matou a saudade da família nesta segunda-feira (12/12), durante participação no Mais Você. Ana Maria Braga recebeu ao vivo Rafa Brites e os filhos dela com o repórter e apresentador da Globo, Rocco e Leon.

Andreoli, que diariamente faz chamadas em vídeo com a mulher e os pequenos, não conteve a emoção e chorou ao ver Rafa com os meninos. Rocco até beijou o telão do Mais Você para ficar mais pertinho do pai.

“O Fe faz muita falta em casa. Chegar em casa e ele não estar, nem tenho vontade de sair. O Fe é realmente um pilar. A cama fica grande, ponho os filhos mas falta alguma coisa”, comentou Rafa com Leon no colo.

O programa ainda repercutiu o vídeo de Rafa gravando a primeira palavra do bebê de quase 10 meses: “Papá”.

Andreoli, que lamentou a eliminação do Brasil, foi “beneficiado” com a queda da Seleção na Copa do Mundo. Ele iria voltar ao país no dia 20, após a final, mas antecipou em uma semana seu retorno, justamente por causa da derrota nos pênaltis para a Croácia. Nesta terça-feira (13/12), Felipe já poderá abraçar Rafa e os filhos.

