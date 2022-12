Vídeo flagra reclamação de Neymar após gol croata; assista

O gol de empate sofrido pelo Brasil contra a Croácia gerou uma grande a polêmica por conta da postura de parte dos jogadores brasileiros no lance. Restando apenas quatro minutos para o fim da prorrogação, a Seleção Brasileira sofreu um contragolpe certeiro e foi possível ver sete atletas no campo de ataque da Croácia, longe de sua área de defesa.

Dentro de campo, Neymar também parece ter visto a desorganização da equipe na jogada e foi flagrado reclamando com os companheiros após o gol sofrido. O camisa 10 gesticula e fala em direção ao lado brasileiro do campo. Próximo dele, o meia Fred escuta o atacante.

“Ei! Ei! Não tem necessidade de vocês subirem. Não tem necessidade de vocês subirem! Fica aí. Tá 1×0, faltando cinco minutos, vão subir para quê?”, grita Neymar aos restante do time (veja o vídeo ao fim do texto).

Apesar das críticas sobre a postura do time no lance e também após abrir o placar com o próprio Neymar, o agora ex-técnico da seleção Tite negou que tenha tido desorganização no lance do gol marcado por Petkovic.

“Não concordo com a desorganização. Primeiro estávamos em uma ação ofensiva, colocando volume na frente, e a jogada foi quebrada. No que ela foi quebrada e pressionava, tivemos com o Pedro a infiltração do Fred, uma bola espirrada na frente, Danilo dá e volta, e nesse vai e vem uma bola puxa fundo. Conseguimos voltar e fechar a parte central do campo, mas a bola veio para trás, finaliza, desvia e entra, em uma única finalização”, explicou o treinador em sua última coletiva no comando do Brasil.

Um dia após a eliminação, Neymar se pronunciou nas redes sociais sobre a partida e afirmou que foi sua derrota mais dolorida.

“Estou destruído psicologicamente. Essa com certeza foi a derrota que mais me doeu, que me fez ficar paralisado durante dez minutos e logo após caí no choro sem parar. Vai doer por muito tempo, infelizmente. Lutamos até o fim, disso eu tenho orgulho dos meus companheiros porque não faltou empenho e nem dedicação. Esse grupo merecia, nós merecíamos, o Brasil merecia…”, escreveu o jogador.