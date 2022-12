Um vídeo de um homem com trajes militares ordenando a retirada de barracas em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília até sexta-feira (23/12) vem causando polêmica. Com uniforme da Polícia do Exército, ele diz que manifestações podem ocorrer, mas a permanência de barracas, não. Bolsonaristas, no entanto, o acusam de ser um infiltrado disfarçado de militar.

“O prazo é [dia] 23. Então, solicito aos senhores que colaborem com a gente, para que seja de forma ordeira, para que todos saiam, não tenha congestionamento. Muita barraca vai precisar de caminhão para ser retirada, então pedimos a colaboração. Todas as barracas não vão poder mais pernoitar aqui. Dia 23 não pode mais permanecer”, diz o homem.

O vídeo teria sido gravado em Brasília nesta terça-feira (20/12). Divulgado nas redes, ele foi alvo de muita discussão. Em grupos bolsonaristas no Telegram, alguns apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) que pedem intervenção militar levantam suspeitas sobre os trajes do possível policial do Exército.

“Essa pistola é falsa, o coturno é fora do padrão da PE [Polícia do Exército], o cara não tem identificação, não tem patente, cabelo é grande. Se fosse oficial, o cabelo estava no padrão. O adesivo da bandeira do Brasil está autocolado, aquilo ali é um velcro. Tudo é falso ali. Completamente falso. Os caras são bons, hein”, disse, em áudio, um bolsonarista.

Enquanto alguns usuários repostaram o vídeo e a informação pedindo a retirada das barracas, outros disseram que essa seria uma estratégia de “comunistas” para desmobilizar o acampamento. A reportagem questionou o Exército Brasileiro e o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília se o homem que aparece dando as ordens é mesmo um militar e se o pedido para retirada é real, mas não recebeu respostas até a última atualização desta matéria.

The post Vídeo: homem fardado pede remoção de barracas do QG e é chamado de impostor first appeared on Metrópoles.