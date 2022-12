Vídeo: passageiros de ônibus impedem roubo a mãe e filha autista

Passageiros da linha de ônibus 703 executaram uma ação heróica ao evitarem um assalto a uma mãe e a filha autista no bairro Rebouças, em Curitiba (PR), na manhã desta quinta-feira (22/12).

Câmeras de segurança flagraram o momento em que eles desceram do ônibus após notarem “algo estranho” dentro de uma loja de materiais elétricos e impediram a fuga do bandido com os pertences frutos do crime.

Veja o vídeo no portal Banda B, parceiro do Metrópoles.

