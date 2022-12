Vídeo: secretária de governo denuncia invasão de banheiro por repórter

Uma secretária de governo do município Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal, registrou ocorrência de importunação sexual contra um repórter após ele forçar a entrada no banheiro onde ela estava. A confusão envolvendo a chefe da pasta da Mulher e Diversidade Social, Jucelia Santos, e o jornalista Naldo Brasil, ocorreu na tarde de terça-feira (20/12), dentro do ginásio de esportes da cidade, após uma ação social para a entrega de brinquedos a crianças carentes.

De acordo com a secretária, várias equipes da prefeitura participaram da distribuição em vários pontos do município. “Entregamos todos os brinquedos no Pedregal e sobraram alguns que estavam destinados a crianças que moram nas áreas rurais e as que são atendidas na Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (Apae). Com isso, decidimos seguir para o Lago Azul”, explicou.

No ginásio da cidade, Jucelia explicou que os brinquedos foram guardados no banheiro, que é um espaço grande e controlado. “Logo depois decidi usar o toalete, onde a cabine estava sem porta. Esse repórter viu quando entrei no banheiro e foi atrás desconfiado que os brinquedos estariam sendo desviados, furtados ou seu lá o quê. Ele forçou a entrada em um banheiro que estava sendo usado por uma mulher”, afirmou.

Extremamente constrangida, a secretária procurou o Centro Integrado de Operações em Segurança (Ciops), onde registrou ocorrência policial por importunação sexual. “Nada justifica um homem forçar a entrada em um banheiro onde havia uma mulher. Ele viu que eu estava lá e chamou o próprio filho para que filmasse, ao vivo, toda a ação dele. Tudo foi publicado nas redes sociais. Os brinquedos que ele afirmou terem sido furtados foram distribuídos nesta quarta-feira”, explicou.

Veja vídeo do repórter tentado forçar a porta do banheiro onde estava a mulher:

O outro lado Procurado pela coluna, o jornalista Naldo Brasil afirmou que a a confusão é resultado de uma guerra política que ocorre no Novo Gama. “Da mesma forma que ela registrou ocorrência por importunação sexual, eu registrei uma contra ela por calúnia e difamação. Em razão do trabalho que faço, acabei criando vários inimigos porque eu fiscalizo o trabalho feito pelos políticos locais”, disse.

Durante todo o momento em que esteve no ginásio, o repórter afirmou que a câmera ficou ligada transmitindo uma live por uma rede social. “Tudo foi gravado e é importante ressaltar que o banheiro onde ela estava não tinha, sequer, uma placa avisando que se tratava de um banheiro”, ressaltou.

Na gravação, de acordo com o jornalista, a secretária não estava sem roupa. “É possível ver que ela estava vestida e que o suposto banheiro, na verdade, era usado como depósito. Na realidade, ela estava roubando os brinquedos das crianças”, acusou.

