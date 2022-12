Virginia Fonseca é eleita influencer do ano em premiação internacional

A influencer Virgínia Fonseca foi para Santa Monica, na Califórnia, para receber o prêmio na noite desta terça-feira (6). “Toda honra e glória a Deus! Vencer esse prêmio é um mix de emoções, estou aqui na Califórnia pelo meu trabalho. Hoje recebo esse prêmio graças ao meu trabalho, apoio da minha família, os votos dos meus fãs e a central de fãs que estiveram ali todos os dias postando”, afirmou ela nas redes sociais

Concorriam na categoria de melhor influencer brasileiro nomes como Arthur Aguiar, Gloria Groove, Luva de Pedreiro, Jade Picon, Luísa Sonza, Vanessa Lopes e Yarley. Em seu Instagram, Fonseca compartilhou um vídeo andando pelo tapete roxo da premiação, ao lado de seu marido. O registro já ultrapassa os 2,8 milhões de curtidas, além de 23 mil comentários.

Em meados do mês de outubro, a influenciadora foi acusada por internautas de supostamente usar o nascimento de sua filha para gerar engajamento nas redes, ao gravar danças com Maria Flor recém-nascida e lançar uma linha de produtos voltada para bebês. Na época, o nome dela chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter.