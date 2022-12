Vítima tem moto tomada em assalto na BR-101

Uma vítima de assalto na rodovia BR-101 procurou a delegacia de Itamaraju, para relatar as autoridades sobre o roubo de sua motocicleta.

Nesta quinta-feira (15) de dezembro, um homem de 30 anos procurou a unidade de polícia civil, após ter sua motocicleta Honda NXR 160 de cor vermelho e placa RPK-2G27, licenciada em Itamaraju. Tomada durante o assalto.

No relato da vítima, o acusado estava próximo de uma padaria no distrito de Monte Pascoal, durante uma forte chuva. Pediu ajuda e a vítima sensibilizado decidiu oferecer uma carona. Chegando no trevo de acesso à rodovia o criminoso anunciou o assalto.

O bandido levou a motocicleta, pertences da vítima e todo dinheiro que carregava, acessando a rodovia sentido ao município de Itabela.

Quem souber de qualquer informação sobre a localização da motocicleta, deverá notificar a polícia através da Central Policia Militar (190) e Policia Civil (197).