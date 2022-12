Vitória da Conquista decreta situação de emergência por causa da chuva

A Prefeitura de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, decretou estado de emergência, nesta quinta-feira (15) por conta da chuva que atingiu a cidade. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Município.

Na manhã de hoje, após forte uma forte chuva que começou na noite de quarta-feira (14), a prefeita Sheila Lemos visitou as áreas mais atingidas pelo temporal na cidade e na zona rural.

“Infelizmente, estamos novamente em situação de emergência no nosso município por conta das chuvas que vêm assolando a nossa cidade. Já choveu, de outubro pra cá, 400 mm, quando a média anual do nosso município normalmente é 800 mm. Ou seja, já choveu a metade do esperado para o ano inteiro. Isso é muita chuva num curto período de tempo, o que causa muitos transtornos”, enfatizou a prefeita.

De acordo com os pluviômetros instalados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) na cidade, de ontem à noite até as 10h de hoje, foi registrada uma média de 62,23 mm de chuva. No decorrer do dia, segundo a Defesa Civil Municipal, o acumulado foi superior a 100 mm na área urbana. O ponto de medida que registrou maior precipitação foi o da Patagônia: 73,85 mm.

“Queremos pedir às pessoas que ao perceberem qualquer situação de risco, como rachadura na parede de casa, saiam imediatamente e acionem a Defesa Civil por meio do 199 ou pelo whatsapp (77) 98856-5070. Estamos com todas as equipes trabalhando 24h para atender os cidadãos”, pediu a prefeita.

Segundo a prefeitura, a decretação de emergência leva em conta os estragos já registrados; recomendação da Coordenação Municipal de Defesa Civil de ações emergenciais voltadas para minorar os efeitos das chuvas e parecer técnico que classifica a situação de emergência quanto à intensidade como de nível II (desastre de média intensidade), além da possibilidade de continuação dos temporais, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Risco

De acordo com o Inmet, Vitória da Conquista está incluída entre os municípios com riscos potenciais de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, ou 50 e 100 milímetros por dia, ou ainda com possibilidade de ventos intensos com velocidade entre 60 e 100 quilômetros por hora. Previsões também indicam risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Municípios atingidos pela chuva

Dos 76 municípios baianos afetados pelos temporais, 56 decretaram Situação de Emergência (SE), são eles: Aiquara, Alcobaça, Arataca, Baixa Grande, Barro Preto, Buerarema, Cachoeira, Canavieiras, Caravelas, Cardeal da Silva, Cícero Dantas, Coaraci, Dário Meira, Euclides da Cunha,Eunápolis, Fátima, Firmino Alvez, Ibicaraí, Ibicuí, Ibipeba, Iguaí, Ilhéus, Inhambupe, Ipiaú, Itabuna, Itaju do Colônia, Itajuipe, Itambé, Itanhém, Itapé, Itapebi, Itapicuru, Itaquara, Itarantim, Itororó, Jussari, Lafaiete Coutinho, Medeiros Neto, Mutuípe, Nova Itarana, Nova Soure, Nova Viçosa, Olindina, Pau Brasil, Porto Seguro, Prado, Ribeira do Pombal, Ribeirão do Largo, Santa Cruz Cabrália, Santa Cruz da Vitória, Santa Luzia, São Félix, Teodoro Sampaio, Ubaitaba, Vereda, Vitória da Conquista e Wenceslau Guimarães.