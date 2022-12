Vitória tem seis novos contratados registrados no BID da CBF

Seis novos jogadores já estão regularizados para vestir a camisa do Vitória a partir de 5 de janeiro, quando o Leão estreia na pré-Copa do Nordeste. Camutanga, Osvaldo, João Lucas, Railan, Diego Torres e Gegê tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, portanto, podem entrar em campo para defender o rubro-negro.

Dos seis, apenas o lateral Railan e o zagueiro Camutanga já estão na Toca do Leão. O atacante uruguaio Nicolás Dibble também já está treinando com o elenco, mas ainda não teve o nome publicado no BID.

O Vitória iniciou a pré-temporada 2023 na última segunda-feira (28). O grupo treinou até este sábado (3) e folgará no domingo (4).

Na reapresentação, agendada para segunda-feira (5), o grupo contará com o reforço do meia argentino Diego Torres, esperado em Salvador na noite deste sábado. Já o lateral João Lucas, o meia Gegê e o atacante Osvaldo são esperados na próxima semana.

O Vitória estreia no dia 5 de janeiro, quando jogará contra o Cordino, de Barra do Corda, no Maranhão, na pré-Copa do Nordeste. Além do regional e do estadual, o Vitória vai disputar também a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro.