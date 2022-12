‘Você é louco’, diz Tati Zaqui após Thomaz Costa pedi-la em namoro em ‘A Fazenda 14’

A cantora Tati Zaqui foi surpreendida com um pedido de namoro feito pelo ator Thomaz Costa durante a festa que aconteceu com todos os participantes de “A Fazenda 14” na madrugada desta quarta-feira, 14. Só não estavam presentes os peões expulsos e desistentes. Tati e Thomaz começaram a se envolver durante o confinamento e decidiram manter a relação após deixarem o reality da Record TV. Quando estavam na pista de dança, o ex-Carrossel disse que queria concretizar o relacionamento no local em que ele começou. Ao ver o ator tirando uma caixinha do bolso do terno, Tati soltou: “Não”. Thomaz então ajoelhou e abriu a caixa com as alianças. “Amor, não acredito”, declarou a funkeira. O ex-peão perguntou: “Quer namorar comigo oficialmente agora?”. Tati respondeu: “Que vergonha! Não acredito. Claro que sim”. O casal então se beijou. O artista começou a repetir “eu te amo” para a dona do hit Água na Boca que, chorando, falou: “Não acredito, você é muito louco”. Na sequência, eles colocaram as alianças. A youtuber Ingrid Ohara acompanhou a cena de longe e se demonstrou surpresa. “A Fazenda 14” termina na próxima quinta-feira, 15, e disputam o prêmio de R$ 1,5 milhão os peões Bárbara Borges, Bia Miranda e Iran Malfitano.

