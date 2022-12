Volume de serviços no Brasil recua 0,6% em outubro frente a setembro

O volume de serviços no Brasil recuou 0,6% em outubro frente ao mês anterior, depois de ganhos de 5,8% de março a setembro. Atualmente, o setor de serviços está 10,5% acima do nível de pré-pandemia, em fevereiro de 2020.

Esse recuo do volume de serviços interrompe uma sequência de cinco resultados positivos. O destaque foi o transporte, com taxas negativas mais significativas no modal aéreo, com baixa de 10,1%.

Houve queda no volume de serviços em 22 das 27 unidades da federação. Os maiores impactos vieram de Pernambuco, com queda de 5,3% e Mato Grosso, com 5,0%.

Já em relação a outubro de 2021, houve avanço de 9,5% no volume de serviços, o que foi acompanhado por 24 das 27 unidades da federação. As maiores contribuições positivas vieram de Mato Grosso, com 35,8%, e São Paulo, como 12,7%.

Em outubro deste ano, o índice de atividades turísticas caiu 2,8% frente a setembro. Com isso, o segmento de turismo está 2,5% abaixo do patamar de fevereiro de 2020, na pré-pandemia.

Na comparação com outubro de 2021, o volume de atividades turísticas subiu 16,1%. Essa é a 19ª taxa positiva seguida. Entre os setores que colaboraram, estão: locação de automóveis; restaurantes; transporte aéreo; serviços de bufê; e hotéis. Também houve avanço nos serviços voltados ao turismo, com destaque para São Paulo, com alta de 23,5%, e Minas Gerais, que cresceu 32,0%.

