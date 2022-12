Web se revolta com Tite e enaltece atitude de Felipão no 7 x 1

Não foi só Galvão Bueno que criticou a atitude de Tite após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo 2022. Na web, diversos internautas detonaram a atitude do comandante da Seleção Brasileira de não ter ido até o campo abraçar os jogadores e sim para o vestiário.

As comparações com Felipão, seu antecessor, pipocaram na web. Torcedores lembraram que o fatídico do 7×1, o ex-técnico do Brasil permaneceu em campo e consolou todos os jogadores.

“Que papelão do Tite hein. Felipão teve peito pra encarar a torcida e apoiar os jogadores no vexame dos 7×1 e o Tite hoje não chegou junto nem no intervalo da prorrogação e no final correu pro vestiário”, opinou um.

“Enquanto o Felipão vai confortar um a um dos seus jogadores após o 7 x 1 para a Alemanha, Tite envergonha, abandonando a seleção em campo e fugindo para o vestiário“, detonou outro.

Veja mais reações:

FELIPÃO x TITE

Enquanto o Felipão vai confortar um a um dos seus jogadores após o 7 x 1 para a Alemanha,

Tite envergonha, abandonando a seleção em campo e fugindo para o vestiário.

Vergonha.#HRV (4) 1 x 1 (2) #BRA #Qatar2022 pic.twitter.com/P2QMv4QxHD

— Luiz Ricardo (@excentricko) December 9, 2022

mas o tite ter deixado os cara no gramado chorando e ir para o vestiário foi o ápice da derrota de hoje pic.twitter.com/p9aj0j3NyX

— nattycharlison (@benimdivit) December 9, 2022

Que papelão do Tite hein. Felipão teve peito pra encarar a torcida e apoiar os jogadores no vexame dos 7×1 e o Tite hoje não chegou junto nem no intervalo da prorrogação e no final correu pro vestiário. pic.twitter.com/o1DIyNaYwk

— Dramatize | Doramas e Animes (@DramatizeBR) December 9, 2022

Tite foi para o vestiário e abandonou os jogadores em campo. Além de burro é covarde!

Felipão jamais faria isso!

— Rubinho Nunes (@RubensNunesMBL) December 9, 2022

Timidez Na coletiva de imprensa logo após a derrota para a Croácia, Tite justificou a saída do campo com a personalidade tímida. “Não é costume meu. Eu sou um cara mais reservado. Não é na vitória, não é na derrota. Tu viu eu comemorar outras vezes quando vencemos? Não viu. É um pouco do estilo. Mas seguramente eles sabem o orgulho que tenho do trabalho desenvolvido, do comprometimento, isso pode ter certeza”, avaliou Tite.

