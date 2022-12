Xbox anuncia aumento de preços dos jogos lançamentos

Com a chegada dessa nova geração muitas empresas decidiram aumentar o valor de seus jogos, deixando o valor de $60 dólares para trás e começando a cobrar $70 dólares para seus principais lançamentos. Até o momento a Microsoft absteve-se de anunciar aumento para seus jogos, mas parece que a hora finalmente chegou.

Um representante da Microsoft recentemente confirmou para o portal americano IGN que os principais lançamentos da empresa irão sofrer um aumento para $70 dólares a partir de 2023.

Esse preço reflete o conteúdo, escala e complexidade técnica desses títulos. Assim como todos os jogos desenvolvidos por nossas equipes no Xbox, eles também estarão disponíveis com o Xbox Game Pass no mesmo dia do lançamento.

lançamento. Lembrando que ainda assim esses jogos estarão todos disponíveis no Game Pass.

A diferença no preço regional irá variar para cada país, o que significa que ainda não sabemos o quanto esse aumento de $10 dólares irá se traduzir em Real aqui no Brasil. No entanto, considerando os preços padrões do país, os jogos devem sair entre R$ 300 a R$ 350 reais.

Phil Spencer, o chefe da divisão de jogos da Microsoft, já havia recentemente afirmado que em algum momento a Xbox teria que realizar aumento nos seus preços. Além da Microsoft, outras empresas como Ubisoft, Sony e Take-Two Interactive já utilizam o valor de $70 dólares para os seus lançamentos.