Esta manhã foi oficializado um acordo entre a Microsoft e a Nintendo para trazer a franquia Call of Duty para os consoles da empresa japonesa pelos próximos 10 anos, e agora a questão é mais uma vez se o Xbox Game Pass finalmente chegará ao Nintendo Switch no futuro. Nesse sentido, refira-se que Phil Spencer tem garantido que o acordo para trazer Call of Duty para a Nintendo segue a linha da sua estratégia, de tentar levar os seus jogos a mais telas.

Neste sentido, a intenção de Phil Spencer, como já assegurou mais do que uma vez, é tentar fazer com que o serviço de assinatura de jogos da Microsoft, Xbox Game Pass , chegue ao maior número de usuários possível, pelo que este Acordo entre a Microsoft e a Nintendo voltou a colocoua possibilidade de ver o Xbox Game Pass no Nintendo Switch.

O Xbox Game Pass finalmente chegará ao Nintendo Switch?

Falando sobre isso, como Bloomberg apontou, Phil Spencer fez algumas declarações nas quais diz que eles têm uma boa ideia para construir uma relação com a Nintendo, e isso pode, sem dúvida, se referir a uma futura chegada do Xbox Game Pass.

Nossa intenção é ser mais relevante em mais telas. Temos uma boa ideia de como construir uma relação g com a Nintendo e, francamente, com a Sony.

Como dissemos, de acordo com essas palavras, a intenção de Phil Spencer é ser relevante em tantos dispositivos quanto possível. E isso acontece, entre outras coisas, ao tentar levar o Xbox Game Pass para o maior número de dispositivos possível, como já aconteceu com os próprios consoles da Microsoft, PCs, dispositivos Android e até Smart TVs da Samsung.

Por enquanto, só o tempo dirá se finalmente veremos o Xbox Game Pass chegando ao Nintendo Switch, mas o recente acordo para trazer Call of Duty para os consoles da Nintendo pelos próximos 10 anos pode ser um primeiro passo realmente frutífero em direção a uma negociação futura para trazer o serviço para mais plataformas.