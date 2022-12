Xbox Game Pass pode receber plano mais barato com anúncios

Microsoft poderia estar explorando uma assinatura mais barato do Xbox Game Pass com anúncios.

Uma postagem em um tópico do ResetEra parece mostrar uma pesquisa recente enviada a alguns usuários do Xbox.

O suposto assinatura mais barato custaria $3 dólares por mês e forneceria acesso a uma variedade de conteúdo do Xbox Game Pass com algumas limitações. Aqueles que acessassem esses jogos do Xbox somente para download por meio desse nível seriam solicitados a visualizar um anúncio antes que o jogo começasse a rodar.