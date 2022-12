Sem dúvida, o bem-sucedido serviço de assinatura de jogos da Microsoft está passando por um momento muito bom e se estenderá ainda mais no próximo ano, que será repleto de grandes lançamentos exclusivos e de terceiros. Mas além dos jogos exclusivos que chegarão ao Xbox Game Pass em 2023, continuarão sendo adicionados títulos que chegarão diretamente no EA Play, e esperamos que no futuro, jogos do serviço Ubisoft e Activision Blizzard.

Embora se preveja um 2023 muito emocionante, algumas semanas antes do final do ano, aprendemos graças ao Idle Sloth, que o Xbox Game Pass recebeu 60 jogos de lançamento em 2022. Portanto, para os interessados ​​em saber quais foram os 60 jogos que o Xbox Game Pass recebeu no lançamento deste ano, a seguir vamos deixar uma lista que mostra o grande ano de serviço da Microsoft.

Xbox Game Pass recebeu 60 jogos de lançamento em 2022: