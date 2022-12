Xbox libera 3 jogos de graça para jogar

O Xbox revelou seu mais recente conjunto de títulos Free Play Days para o próximo fim de semana, e temos uma seleção fantástica no Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S! O gigantesco RPG de mundo aberto da Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla, está aqui, juntamente com o último título da WWE da 2K e Dragon Ball: The Breakers.

Assassin’s Creed Valhalla Dragon Ball: The Breakers WWE 2K22

Como de costume, você precisará do Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate para jogar esses títulos sem custo extra no próximo fim de semana. Esses jogos devem estar ao vivo e jogáveis ​​até a noite de domingo, 18 de dezembro.