Xbox libera 4 jogos gratuitamente para jogar

É hora de outro catálogo de títulos do Free Play Days! Mais 4 jogos estão disponíveis para jogar gratuitamente de 8 a 11 de dezembro (2022) para membros do Xbox Live Gold e estão prontos para download agora mesmo.

É uma programação bastante empilhada esta semana, embora 3 dos jogos já estejam incluídos no Xbox Game Pass. A outra adição é o excelente shooter Hell Let Loose, que definitivamente vale a pena tentar neste fim de semana.

Chivalry 2 Chorus Hell Let Loose Rainbow Six Siege

Como sempre, lembre-se de que você precisará do Xbox Live Gold ou do Xbox Game Pass Ultimate para aproveitar esses títulos do Free Play Days. Eles estarão ao vivo até tarde na noite de domingo.