Xbox Series X|S ultrapassa 20 milhões de vendas

A Microsoft raramente escolhe compartilhar informações sobre vendas de hardware hoje em dia, mas de acordo com as estimativas mais recentes do pessoal da VGChartz, parece que as vendas do Xbox Series X e Xbox Series S podem ter ultrapassado a marca de 20 milhões.

A agência está relatando que os dois consoles venderam globalmente cerca de 20,26 milhões de unidades combinadas até agora, com o PlayStation 5 ligeiramente à frente, com 28,26 milhões de unidades, e o Nintendo Switch liderando o grupo com 118,20 milhões de unidades.

Se esses números estiverem corretos (ou pelo menos um pouco corretos), o Xbox Series X e o Xbox Series S parecem ter vendido cerca de 2/5 do número de unidades do Xbox One ao longo de toda a sua vida útil , o que nos parece muito bom – especialmente considerando a escassez de estoque que afetou os consoles da geração atual desde que foram colocados à venda.