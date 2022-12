Xbox vai liberar 20 jogos inéditos de graça por tempo limitado

Se você é daqueles que não perde um jogo indie, instale tudo que vem no Xbox Game Pass, ou experimente qualquer demo ao vivo, salve as datas. De 6 a 12 de dezembro, o programa [email protected] publicará 20 demos inéditos de graça durante o Winter Game Demo Event.

Teremos apenas 7 dias para testar essas demonstrações, o motivo é porque coincide com a semana do The Game Awards, evento em que são entregues os prêmios dos melhores jogos do ano de 2022 em diversas categorias.

A lista completa de jogos será divulgada no dia 6, mas já sabemos alguns nomes:

Inkulinati (Yaza Games) Rhythm Sprout (SURT/tinyBuild) Thirsty Suitors (Outerloop Studios/Annapurna Interactive) Tin Hearts (Rogue Sun/Wired Productions)

Todas as 20 demos estarão disponíveis por uma semana, mas algumas podem ser lançadas novamente mais tarde. No entanto, outros desaparecerão no final do evento, por isso recomendamos que você dê uma olhada enquanto pode.