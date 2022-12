Xuxa recorda abuso sexual que sofreu na infância em documentário: ‘Foi forte e mexeu comigo’

O documentário sobre Xuxa Meneghel, da Globoplay, está em fase de conclusão. Em entrevista ao jornal Extra, a artista disse que um dos momentos mais marcantes foi recordar o abuso sexual que sofreu na infância, dos quatro aos 13 anos. O trabalho é dirigido por Pedro Bial. A Rainha dos Baixinhos contou para Bial que após sofrer o último abuso teria ido ao mar e se esfregado com areia. “Eles botaram essa cena. Foi terapêutico, foi forte e mexeu comigo. Ao mesmo tempo, foi libertador. Parece que eu abri aquela caixinha que estava me fazendo mal e encarei de frente”, afirmou Xuxa. “Me senti protegida também porque eu estava ao lado do Pedro. A gente fez uma cena muito forte em Angra (onde foi gravado)”, acrescentou.

