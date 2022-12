Zelensky discursa no parlamento americano e pede novas sanções

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky discursou na sede Congresso americano nesta quarta-feira (21/12), após se reunir com o presidente Joe Biden. O líder ucraniano fez um apelo para que os Estados Unidos endureçam as sanções contra a Rússia para frear os ataques. Ao longo da declaração, ele foi aplaudido de pé pelos congressistas.

“Vocês podem fortalecer as sanções para fazer a Rússia sentir o quão ruim é sua agressão. Está em suas mãos, realmente, nos ajudar a levar à justiça todos os que começaram esta guerra criminosa e não provocada. Vamos fazer isso. Deixem os terroristas serem responsabilizados pelas agressões, e compensarem todas as perdas desta guerra”, pediu Zelensky.

O presidente ucraniano afirmou que apresentou a Biden um pacote com dez propostas para o restabelecimento da normalidade na região. Ele não detalhou o conteúdo do documento, mas garantiu que recebeu o apoio do americano.

“Fico feliz em compartilhar que o presidente Biden apoiou nossa iniciativa de paz hoje. Cada um de vocês, senhoras e senhores, pode ajudar na implementação para garantir que a liderança americana permaneça sólida, bicameral e bipartidária”, afirmou.

O líder ucraniano também comparou os esforços das tropas do país com os soldados americanos durante a Segunda Guerra Mundial. “Assim como os corajosos soldados americanos que mantiveram posição e enfrentaram as forças de Hitler durante o Natal de 1944, corajosos soldados ucranianos estão fazendo o mesmo com as tropas de Putin”, disse.

Durante o discurso, Zelensky foi aplaudido de pé diversas vezes pelos congressistas presentes. Ao final, ele entregou uma bandeira com as cores da Ucrânia para para a vice-presidente americana, Kamala Harris e a presidente da Câmara, Nancy Pelosi.

“Nós vamos comemorar o Natal sem eletricidade, mas a luz da nossa fé não será apagada. Se mísseis russos nos atacarem, faremos o melhor para nos proteger. Vamos ajudar um ao outro. Esse é o nosso desejo de paz”, apelou o presidente.

