Acusado de matar policial civil morre em ação da polícia

Uma ação rápida das forças de segurança do município, culminou numa intervenção com resistência do acusado, durante a tarde desta sexta-feira (02) de setembro em Itamaraju.

O suspeito chegou a receber cuidados médicos, após resistir a prisão, quando a polícia fechou o cerco do acusado na região do bairro Várzea Alegre, porém disparos foram notados e a polícia revidou.

O suspeito ainda sem identificação formal é acusado de ter participado do latrocínio (roubo seguido de morte), que vitimou o polícia civil aposentado Edivaldo Marinho Santana (70 anos), morto com um disparo que lhe atingiu a região da cabeça.

O acusado baleado durante a ação policial, não resistiu aos ferimentos e morreu, após receber os cuidados na unidade hospitalar do município.

Seguindo protocolos a polícia civil foi notificada e autorizou o levantamento cadavérico, onde o corpo foi transferido para o IML.

Um segundo acusado ainda está foragido, no entanto, a polícia tenta capturar e intensifica as rondas, além de orientar a comunidade que denuncie caso tenha notado algum individuo suspeito.

Em resposta a onda de crimes, incursões haviam sido iniciadas.